L’industrie forestière et la lutte contre les changements climatiques

L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) et les associations forestières du Québec et de la Colombie-Britannique estiment qu’il faut trouver des façons d’utiliser l’aménagement forestier pour combattre les changements climatiques et protéger les communautés des feux de forêt. Elles invitent les partis politiques fédéraux à prendre des engagements en ce sens.