Colleen McCool, la candidate du NPD dans Manicouagan brille par son absence

Peu d’informations sont disponibles à propos de Colleen McCool, a qui il n’a jamais été possible de parler jusqu’à présent.

Selon le répertoire des employés du gouvernement du Canada, Colleen McCool serait adjointe de circonscription à la Chambre des communes.

Sur sa page Facebook, non officielle, elle se décrit comme Anglo de région .

Depuis le 16 septembre, de nombreuses demandes d’entrevues ont été acheminées à l’équipe médiatique du NPD. Radio-Canada a aussi tenté sans succès de la contacter directement sur les réseaux sociaux.

C’est finalement un attaché de presse du NPD, qui nous a indiqué par courriel que leur candidate occupe un emploi à temps plein, ce qui contraint quelque peu son horaire et ses disponibilités .

Jusqu’à présent, on n'observe pas non plus de pancarte électorale de la candidate dans la circonscription, une situation qui irrite Marc Fafard, un ancien responsable politique pour le NPD.

D’avoir un candidat ici, qui comme vous le dites, ne répond pas au téléphone et qui semble être très très absent, on l’a pas vu, […], c’est un manque de sérieux , juge l’ex-organisateur politique pour le NPD dans Manicouagan.

Ça entretient le pessimisme qu’on a envers le système politique présentement et surtout chez les jeunes. Marc Fafard, ex-organisateur politique pour le NPD dans Manicouagan

Stratégie à double tranchant

L’analyste politique Jean-François Fortin explique qu’un candidat même peu impliqué pouvait permettre malgré tout d’apporter des voix, dans le cas où un électeur voterait pour le parti en tant que tel.

M. Fortin, qui est également maire de la municipalité de Sainte-Flavie et ancien député bloquiste qui a quitté la formation politique pour fonder le parti Forces et Démocratie, soutient toutefois que la stratégie ne soit pas à l’avantage du parti.

Il voit dans ce type de candidature un paradoxe de notre système démocratique.

C’est un paradoxe de la démocratie que de pouvoir présenter les candidats avec un cadre qui ne leur permet pas, ou qui ne les obligent pas, à mener des campagnes terrains et paradoxalement, le principe même de la démocratie est de choisir le meilleur candidat local , dit M. Fortin.

Rappelons que de 2011 à 2015, la circonscription de Manicouagan était représentée à la Chambre des communes par le néo-démocrate Jonathan Genest-Jourdain. Il a été défait par la bloquiste Marilène Gill en 2015.

Avec les informations d’Alix-Anne Turcotti.