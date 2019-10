Allégations d’abus de travailleurs étrangers dans l’industrie du camionnage en C.-B.

Le gouvernement fédéral promet d’enquêter sur des allégations d’abus commis à l’encontre de travailleurs étrangers à la suite d’une enquête du Globe and Mail montrant que plusieurs entreprises du Grand Vancouver ont embauché des camionneurs non qualifiés contre la promesse de leur faciliter l’obtention de la résidence permanente.

Selon le quotidien, un réseau organisé, établi à Surrey et composé de consultants en immigration et d’entreprises de camionnage, a profité d’Indiens prêts à payer des milliers de dollars – parfois plus de 50 000 $ – pour obtenir un emploi comme camionneur, parfois sans avoir aucune expérience de conduite.

Cela ne surprend pas l’avocat spécialisé en immigration Peter Edelmann.

La résidence permanente a énormément de valeur pour beaucoup de personnes dans le monde qui n’ont pas beaucoup d’options : elles sont donc prêtes à faire ce travail même si elles ne sont pas qualifiées pour le faire , affirme-t-il.

Le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui permet à des employeurs canadiens d’embaucher des étrangers, notamment pour combler des besoins en main-d’œuvre, relève du gouvernement fédéral.

L’industrie du camionnage et la sécurité routière en général relèvent plutôt des différents gouvernements provinciaux.

Revoir la réglementation provinciale

Plusieurs accidents, dont certains se sont avérés mortels, ont été provoqués par ces chauffeurs inexpérimentés.

Nous sommes profondément déçus par ce qui a été trouvé dans l’article du Globe and Mail , affirme le président de l’Association des camionneurs de la Colombie-Britannique, Dave Earle. « C’est une petite minorité d’entreprises qui font très mal paraître notre industrie. »

Il affirme être en discussion avec le gouvernement provincial, qui revoit actuellement sa réglementation du secteur du transport routier.

Nous sommes heureux que la province se dirige vers l’exigence d’une formation obligatoire, alors que nous insistons là-dessus depuis des années , dit Dave Earle.

Avec des informations de Benoît Ferradini