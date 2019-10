Des brigadiers manifestent devant l'hôtel de ville

Les brigadiers ont manifesté le jour même où l'administration Labeaume a dévoilé son plan de sécurité routière qui souhaite notamment augmenter les mesures en milieu scolaire.

Selon le syndicat, plus de 240 enfants par semaine doivent traverser seuls la rue en raison des coupures.

« On finit à l'heure où la cloche de l'école sonne. S'il y a des retardataires, on n'est plus là », déplore l'un d'eux.

« Je gagne ma vie avec ça, c'est sûr que ça fait mal. C'est 300 dollars de moins dans mes poches par mois », déplore Benoît Giroux.

« Une chance que j'avais mis de l'argent de côté, sinon, je serais dans la rue », a-t-il ajouté.

Toujours selon leur syndicat, 45 % des brigadiers envisagent de quitter leur emploi à cause des nombreuses réductions d'horaire.