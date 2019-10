Les demandes des Municipalités dans Bécancour-Nicolet-Saurel

Nicolet

Céder l'Île Moras

Ça fait longtemps qu’on travaille ce dossier-là. L’île appartient à la Défense nationale. C’est quand même un territoire de 183 hectares, c’est immense, avec des oiseaux migrateurs qui sont là. [...] Je pense que ça pourrait être intéressant de transformer ça en parc récréotouristique qui respecte bien sûr l’environnement , explique Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet.

Céder le quai du Port St-François

Pour l'instant, les démarches vont bien mais un changement de gouvernement pourrait compromettre le travail en cours. Nous espérons que ce qui a été fait à ce jour soit honoré par le prochain gouvernement élu , souligne la Municipalité.

Bécancour

Améliorer la couverture de fibre optique

En 2018, la ville de Bécancour était la seule municipalité de sa MRC dont tous les citoyens n'avaient pas accès au réseau de fibre optique mis en place grâce à un projet de 16 millions $. Ce projet de la MRC de Bécancour a été initié en 2015.

Nos milieux ont tendance à se vider de résidents et on sait qu’il y a beaucoup de travailleurs autonomes dans la région qui aiment vivre dans les milieux ruraux et c’est une façon de garder notre monde chez nous , assure le conseiller municipal Raymond St-Onge.

Respecter la compensation aux producteurs laitiers

Compte tenu que le territoire de la ville de Bécancour est à 90% composé de terres agricoles, l'enjeu de l'agriculture est particulièrement important pour la municipalité. La Ville demande donc au prochain gouvernement de respecter la compensation financière aux producteurs laitiers annoncée par le fédéral à la suite de la signature d'accords de libre-échange. Une vingtaine de producteurs sont touchés par cette compensation à Bécancour.

Respecter de l'autonomie des municipalités dans les transactions directes entre le fédéral et le municipal

Supporter les municipalités à l'aide de programmes leur étant destinés

Faire preuve de leadership devant les défi des changements climatiques

MRC de Nicolet-Yamaska

Accueillir davantage de main-d'oeuvre immigrante et être en mesure de leur fournir les services nécessaires pour les garder en région

Accélérer la mise à niveau de la couverture cellulaire

Qu’il s’agisse des industries, des commerçants ou des entreprises du secteurs agricoles, nous sommes à l’ère où les données sont analysées et utilisées pour améliorer les processus de fabrication, la qualité des produits, le développement des ventes. Les régions doivent disposer des mêmes leviers de développement que les grands centres et la couverture cellulaire en est un essentiel , fait savoir la MRC.

Bonifier les programmes d’aide aux entreprises qui permettent d’augmenter la productivité et l’automatisation

S'engager clairement à réduire les émission de gaz à effet de serre et ajouter l'argent nécessaire pour le réaliser

Maintenant dans les travaux comme les infrastructures doivent prendre en compte des changements climatiques ont laissé il y a des pluies abondantes de chez nous on a des inondations donc ils ont fait les travaux on doit réfléchir dans ce sens cela on souhaiterait que le gouvernement fédéral à travers la FCM puisse avoir des outils bonifier pour nous accompagner , ajoute Mme Dubois.

