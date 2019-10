Le fédéral peut-il vraiment investir pour améliorer la route 117?

«Le trafic a changé, mais la route est restée la même. Clairement, c'est une Transcanadienne, on a besoin d'un signal du fédéral et on va marteler ce besoin-là sur toutes les tribunes.», a expliqué la présidente de la CPATConférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue , Claire Bolduc, la semaine dernière.

Les candidats conservateurs Mario Provencher et Martin Ferron ont aussi pris des engagements en ce sens.

Mais le fédéral a-t-il son mot à dire dans la réfection des routes?

Transports Canada détient un réseau routier national qui compte 38 000 kilomètres de route partout au pays. La route 117 entre Montréal et Rouyn-Noranda en fait partie.

La construction des routes et autoroutes relève principalement des provinces, qui décident de la conception, de la construction, des normes de sécurité et du financement des routes qui sont de leur compétence. Le gouvernement du Canada conserve cependant la responsabilité entière de l’entretien et de la réfection de la Transcanadienne à l'intérieur des parcs nationaux. Transports Canada reconnaît la valeur de ces routes pour l'économie de notre nation et aide les provinces à financer les travaux d’amélioration nécessaires en raison du volume de circulation qui ne cesse de croître. (Tiré du site web de Transports Canada)

Appelé à préciser cette aide aux provinces, un responsable des communications à Transport Canada admet que «les routes sont de juridiction provinciale. Ainsi, Transports Canada n’a pas investi de ressource sur cette route».

Infrastructures Canada

Le fédéral peut cependant investir par la voie d'Infrastructures Canada, sur n'importe quelle route, si la province dépose une demande dans le cadre d'un programme fédéral.

Selon des données compilées par Infrastructures Canada, le fédéral a investi plus de 11 millions de dollars pour des projets sur la route 117 en 2009, au moment où le gouvernement Harper avait lancé son Plan d'action économique du Canada qui prévoyait des investissements de 62 milliards de dollars pour stimuler l'économie canadienne.

De ce montant, plus de 740 000 $ ont servi à la réfection d'un tronçon à l'ouest du pont surplombant la rivière Kinojévis à Rouyn-Noranda.

Le reste a été investi dans la réserve faunique La Vérendrye et dans les Laurentides.