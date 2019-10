Winnipeg passera de la crème solaire à la pelle à neige en moins d'une semaine

Ce regain de chaleur et de beau temps offrira une pause bien nécessaire face aux nuages ​​et à la pluie qui ont saturé l'automne jusqu'à maintenant. Ce répit sera en revanche de courte durée, car le Manitoba est dans la mire de deux systèmes météorologiques.

Un front froid de l'Ouest et une tempête provenant du Colorado s'arrêteront au-dessus de la province, jusqu'à samedi ou dimanche.

On va voir les températures vendredi baisser jusqu’à trois degrés, mais dans la nuit ou même en soirée on pourra avoir des conditions où les températures seront près de zéro voire sous la barre des zéros suivant l'endroit où on se trouve dans la province. Dans ces conditions, on s’attend à de la neige plutôt que de la pluie , a expliqué la météorologue de sensibilisation aux alertes d'Environnement Canada, Natalie Hasell.

Elle précise toutefois que la neige devrait fondre en journée.