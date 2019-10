Les victimes de Bernard Gaudreault décrivent leurs cauchemars

Les victimes de Bernard Gaudreault, cet ex-animateur de l'Association des Scouts qui a agressé sexuellement six jeunes filles, ont livré des déclarations troublantes lors de la première partie des représentations sur la peine.

À 11 ans, l'une des victimes a décrit dans une lettre remise au tribunal la peur et la douleur qu'elle vit. Elle ne peut pas aller dormir chez des amis parce qu'elle a peur. Je me demande si un jour, je pourrai avoir confiance aux hommes.

Une seconde victime écrit qu'elle fait des crises de panique et qu'elle pleure souvent en raison des gestes posés. J'ai des images qu'une fille de mon âge ne devrait pas avoir dans sa tête , ajoute-t-elle.

Deux victimes ont tenu à lire elles-mêmes leurs déclarations devant le juge Richard P. Daoust. L'une d'elle a parlé d'un cauchemar sans fin. J'ai l'impression d'être dans une cage, de m'enfoncer chaque jour , indique-t-elle. Elle ajoute : J'ai le goût d'arracher les parties de mon corps que tu as touchées.

L'autre a regardé Bernard Gauthier en lui disant qu'à ses yeux, il n'est pas un homme. Un homme prend soin des gens qu'il aime. Toi, tu es un voleur d'enfance , a-t-elle soutenu.

Le procureur de la Direction des poursuites criminelles et pénales, Sébastien Vallée, indique que ces déclarations sont essentielles pour permettre au juge d'établir une peine adéquate.

Dans ces circonstances-là, c'est toujours difficile, c'est pénible, on parle de jeunes personnes donc, ça a des impacts majeurs, dans certains cas, dévastateurs sur leur vie. Et c'est ce qu'elles ont exprimé à ce moment-là. Sébastien Vallée, procureur des poursuites criminelles et pénales

Tensions au palais de justice

Au sortir de la salle d'audience, des victimes ont éclaté en sanglots. Des membres de leurs familles ont exprimé de la colère parce que Bernard Gaudreault retourne en liberté jusqu'à la reprise du dossier en janvier. Comme l'émotion est présente, elle est importante, on peut comprendre évidemment l'état d'émotivité des personnes. Le fait que le dossier puisse être reporté peut être frustrant , explique Sébastien Vallée.

De son côté, Bernard Gaudreault est demeuré impassible, le menton appuyé sur son bras, lors des témoignages des victimes. Les représentations sur la peine reprendront en janvier.

Âgé de 56 ans, Bernard Gaudreault avait plaidé coupable en avril à six chefs d'accusation d'agressions et d'attouchements sexuels contre cinq filles de 8 à 14 ans, des événements qui remontent à 1997 et de 2013 à 2018.