Le Bloc québécois demande plus d’argent à Ottawa pour le transport adapté

Bien que le financement du transport en commun soit de compétence provinciale, Mario Simard estime que le Québec pourrait obtenir 400 millions de dollars de la part du Fonds d'innovation pour le secteur de l'automobile (FISA), un fonds de 2 milliards de dollars.

Il faut savoir que, nous, on représente 20 % de la population. Ça veut dire qu’il y a une part significative sur ce 2 milliards-là qui vient des contribuables québécois et on n’en retire rien. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d’élargir ce fameux programme pour faire entrer le transport collectif de façon large et surtout le transport adapté? À ce moment-là, sur 2 milliards, si on calcule 20 % de la population, c’est aux alentours de 400 millions le manque à gagner qui serait celui du Québec , explique Mario Simard en ajoutant qu'il y a des ressources disponibles pour nous, il suffit d'aller les chercher .

La Société de transport du Saguenay (STS) a coupé récemment dans le service de transport adapté, privant ses usagers de sorties les fins de semaine. Une décision qui a soulevé la grogne des usagers qui doivent réserver leur transport 24 heures à l'avance.