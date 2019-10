Engagée depuis des années dans la défense des droits des animaux auprès de l’organisme PETA People for the Ethical Treatment of Animals , Mme Anderson a envoyé une lettre au conseil municipal, dans laquelle elle se dit attristée d’apprendre que le parc Bert Flinn, refuge de la faune , est en péril.

Elle leur demande notamment de penser aux ours, aux coyotes, aux cerfs, aux grenouilles, aux oiseaux et aux autres animaux qui habitent le parc .

Les habitants de la Colombie-Britannique et du monde entier sont de plus en plus préoccupés par l’étalement humain et la déforestation, qui tue et déplace des animaux sauvages. Pamela Anderson, actrice et militante

L'organisme espère que la notoriété de Pamela Anderson mettra en lumière la mobilisation de ceux qui militent en faveur de la protection du parc, selon sa directrice adjointe, Ashley Burn.

Forêt du parc Bert Flinn Photo : savebertflinnpark.ca

« Fantastique », dit le maire

Le maire Rob Vagramov accueille favorablement l’initiative de PETA People for the Ethical Treatment of Animals . Il partage l’idée exprimée par Pamela Anderson selon laquelle l‘enjeu à Port Moody reflète la lutte mondiale entre développements non durables et la protection impérative de la nature et ses nombreux habitants.

Quand nous regardons les problèmes climatiques dans le monde, je ne sais pas comment quelqu’un peut appuyer une route automobile dans une forêt largement protégée. Rob Vagramov, maire de Port Moody

Le Conseil municipal de Port Moody doit se prononcer mardi sur une motion présentée par M. Vagramov en vue de freiner le projet.