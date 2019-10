Immeuble controversé à Sainte-Foy : le propriétaire défend la densification

Alexis Lepage et sa conjointe ont placé leurs économies dans la construction d'un immeuble à six logements de la rue Terrasse Laurentienne.

À quelques pas du Cégep Garneau, de l’Université Laval et de l’avenue Myrand, le jeune entrepreneur est persuadé qu’il s’agit d’un secteur « près de tout » qui mérite d’être densifié.

Ça fait tellement longtemps qu'on sait qu'il y a un zonage qui est à six logements, trois étages, commente-t-il. Il y avait des maisons à l'abandon, c'était une question de temps avant que ça arrive et, à mes yeux, c'est une bonne chose.

L’entrepreneur dit comprendre la déception des gens des voisins qui voient un immeuble de trois étages pousser à côté de chez eux .

C'est sûr que là, il n'y a pas de revêtement extérieur, c'est loin d'être fini, mais à mon sens à moi, ça va avoir un beau look, et un look assez moderne pour un bloc-appartements.

Alexis Lepage, entrepreneur