Un propriétaire et un gérant de bar accusés d'agression sexuelle plaident non coupables

À Toronto, les deux hommes accusés d'avoir séquestré et agressé une femme en 2016 dans un bar de la ville ont plaidé l'innocence à l'ouverture de leur procès. Gavin MacMillan et Enzo De Jesus Carrasco font face à plusieurs accusations de nature sexuelle. Les deux individus de 43 et 33 ans étaient le propriétaire et le gérant de l'établissement.