La candidate libérale Chantal Pilon porte plainte contre La Meute

Selon la candidate, des membres du groupe, que plusieurs qualifient d'extrême droite, auraient fait le graffiti d'une patte de loup devant son bureau de campagne, dans la nuit de samedi à dimanche.

Mme Pilon ajoute que des membres de La Meute se sont également invités à Saint-Anaclet-de-Lessard lors de la visite du premier ministre sortant, Justin Trudeau, vendredi.

On a eu trois personnes de La Meute qui sont venues quand le premier ministre était là. Ils étaient à travers des citoyens qui sont venus le rencontrer, des enfants, les enfants du premier ministre, alors c'est sûr que ç'a donné une situation un peu tendue et fort désagréable, donc on leur a demandé de quitter [les lieux] , explique la candidate.

Ça fait deux gestes d'intimidation qu'on a dans les 48 dernières heures, c'est sûr qu'on ne trouve pas ça drôle. Chantal Pilon, candidate libérale dans Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques

Mme Pilon souligne que la Sûreté du Québec ainsi que la GRC ont été prévenues, et que le dossier est maintenant entre leurs mains.

Une empreinte de loup, s'apparentant au symbole du groupe La Meute, a été dessinée devant la porte du bureau de campagne de Chantal Pilon à Rimouski, dans la nuit de samedi à dimanche. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Je peux comprendre qu'il y a de la peur derrière tout ça, dit la candidate, mais ce n'est pas une bonne façon de l'exprimer.

Nous avons tenté de joindre des représentants du groupe La Meute pour obtenir leur version des faits, sans succès.