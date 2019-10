Î.-P.-É. : Clifford Lee n'est plus conseiller spécial en matière de logement

L'ancien maire de Charlottetown a été en poste un peu plus d'un an.

L'ancien gouvernement libéral de Wade MacLauchlan avait confié à Clifford Lee le mandat de trouver des solutions à la crise du logement qui sévit dans la province. Le politicien à la retraite devait servir d'intermédiaire entre la province et des promoteurs immobiliers, notamment.

Selon des documents obtenus par le Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, le mandat du conseiller spécial en matière de logement devait être d'une durée de 3 ans, soit jusqu'en 2021. L'ancien maire devait toucher un salaire de près de 130 000 $ par année.

Dans une courte déclaration écrite, le gouvernement insulaire indique qu'il est maintenant passé à la deuxième phase de son Plan d'action en matière de logement et que Clifford Lee a terminé son travail . La province dit que l'ancien maire a travaillé avec 12 municipalités et 75 promoteurs privés et qu'il a appuyé la mise en chantier de 250 logements.

Toutefois, l'opposition officielle à l'Assemblée législative remet en question le travail effectué par le conseiller spécial en matière de logement. La députée du Parti vert, Hannah Bell, accuse l'ancien élu d'avoir joué à cache-cache tout au long de son mandat. Elle aurait souhaité qu'il comparaisse devant un comité parlementaire pour rendre compte de ses activités.

Clifford Lee n'a accordé aucune entrevue depuis son entrée en poste en 2018.

C'est inacceptable pour [Clifford Lee] d'être absent ou indisponible pour rendre compte de son travail. Hannah Bell, députée du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard

Hannah Bell demande des explications au nouveau gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King.

On ignore à quel moment précis le mandat de Clifford Lee a pris fin et quel salaire lui a été versé au final par la province. Pas plus tard que la semaine dernière, le ministre responsable du Logement, Ernie Hudson, déclarait devant un comité parlementaire que l'ancien maire de Charlottetown était toujours très impliqué dans le dossier du logement.

Avec des renseignements de CBC