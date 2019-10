Personnes noires, autochtones et arabes fortement discriminées par le SPVM

Les personnes noires, les Autochtones et les jeunes Arabes sont particulièrement victimes de « biais systémiques liées à l’appartenance raciale » par les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). C’est ce qu'avance un rapport commandé par la Ville de Montréal auprès de chercheurs indépendants.

Cette étude accablante pour le SPVM a été rendue publique lundi dans les locaux de la police montréalaise. Concrètement, il est question de « discrimination systémique », ont expliqué ces chercheurs.

Ces derniers ont analysé les interpellations réalisées par les policiers montréalais durant quatre ans, entre 2014 et 2017. Le résultat est frappant.

Alors que les interpellations ont globalement augmenté de 143 % durant cette période (de 19 000 à 45 000), celles visant les personnes non blanches ont explosé.

Un quart de ces interpellations concerne des personnes noires, alors qu’elles représentent moins de 10 % de la population montréalaise.

« Les personnes noires et arabes sont nettement sur-interpellées », est-il noté dans ce document. La « minorité noire » est d’ailleurs « interpellée de manière très disproportionnée par rapport à la taille de sa population ».

Globalement, les personnes autochtones et noires ont « entre quatre et cinq fois plus de chances » d’être interpellées, par rapport aux personnes blanches.

Les jeunes Arabes âgés de 15 à 24 ans ont quant à eux quatre fois plus de chances que les jeunes blancs d’être interpellés sur l’île de Montréal.

Ce ratio est encore plus important avec les femmes autochtones, qui ont 11 fois plus de chances d’être interpellées que les femmes blanches.

Les chercheurs ont cependant noté qu’il n’a pas été possible d’analyser avec précision les motifs des interpellations. Par ailleurs, ont-ils souligné, ces résultats ne sont pas complets, puisque ces chercheurs n’ont pas pu avoir accès aux interpellations qui n’ont pas été enregistrées. Impossible, ont-ils expliqué, d’en connaître le volume précis.

Un rapport commandé sous l’administration Coderre Ce rapport a été réclamé en septembre 2017 par une commission municipale, sous l’ancienne administration dirigée par Denis Coderre. Une équipe de trois chercheurs indépendants a ainsi été formée pour se pencher sur la mesure du profilage racial au SPVM : Mariam Hassaoui (Université TELUQ), Victor Armony (UQAM) et Massimiliano Mulone, (UdeM). Les travaux ont duré près d’un an.

Ce rapport formule également cinq recommandations au SPVM :