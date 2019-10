Trump forcé de communiquer ses déclarations de revenus, avec sursis...

Le coup est rude pour le président américain. Le procureur Cyrus Vance, un démocrate, souhaitait obtenir ses déclarations de revenus, traités par le cabinet Mazars, depuis longtemps. Des documents qu'il requiert dans le cadre d'une enquête sur un versement effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels pour acheter son silence sur une liaison supposée avec le président américain.

Donald Trump misait sur l'immunité judiciaire dont bénéficie le président pour lui éviter ce jugement. Un principe édicté en 2000 stipule que le président ne peut être poursuivi pénalement, car cela « saperait, contre l'esprit de la Constitution, la capacité de l'exécutif à assurer ses fonctions ». Elle lui permettait, selon lui, d'empêcher toute demande de ce type.

Dans une décision longue de 75 pages, le juge fédéral Victor Marrero a considéré que cette immunité ne le plaçait pas au-dessus des lois.

Le procureur du district de Manhattan Cyrus Vance Photo : Reuters / Brendan McDermid

Dans la foulée du jugement, Donald Trump a accusé les démocrates d'influencer les procureurs de la Ville et de l’État de New York pour le faire tomber : « Les démocrates de la gauche radicale ont échoué sur tous les fronts, donc maintenant, ils poussent les procureurs démocrates de New York et de l'État [de New York] à aller chercher le président Trump. »

Après contestation des avocats du président, la Cour d’appel américaine a donné, temporairement, un sursis au président Trump. Elle a suspendu pour l'instant la décision qui assignait à communiquer ces documents en attendant un « examen accéléré » par le tribunal.