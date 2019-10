Les Métallos de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent appuient le Bloc

Comme ils l'ont fait sur la Côte-Nord la semaine dernière, les Métallos recommandent à leurs membres, mais aussi à l'ensemble des travailleurs, de voter pour un candidat du Bloc le 21 octobre.

Il y a une opportunité merveilleuse, croit le coordonnateur du syndicat dans l'Est-du-Québec, Nicolas Lapierre. Selon lui, les chances que le parti détienne la balance du pouvoir le 22 octobre prochain sont bonnes.

Dans ce contexte, note-t-il, le Bloc pourrait forcer la main du gouvernement pour mettre de l'avant certaines revendications du monde syndical.

Nicolas Lapierre cite en premier lieu la protection des régimes de retraite des travailleurs en cas de faillite d'entreprise.

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, avait présenté un projet de loi en ce sens, mais il est mort au feuilleton en raison du déclenchement de la campagne électorale.

Le représentant des Métallos mentionne que le Bloc québécois travaillera aussi pour que la loi 101 s'applique aux entreprises de compétence fédérale et pour la mise en place, comme au Québec, d'une loi anti-briseurs de grève à Ottawa. Le syndicat souhaite également augmenter l'accessibilité aux prestations d'assurance-emploi.

Une décision locale

Nicolas Lapierre a précisé que la décision d'appuyer les candidats bloquistes revenait à chacune des trois sections locales de la région et n'a pas été imposée par les instances nationales.

La possibilité d'appuyer le NPD a aussi été évoquée, mais le syndicat juge ce parti trop centralisateur. De plus, Nicolas Lapierre estime qu'il aurait été contre nature d'appuyer un parti fédéraliste .

Travailleurs affiliés au syndicat des Métallos en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent Fonderie Bradken, Mont-Joli : 200 membres

Ciment McInnis, Port-Daniel : 150 membres

Les Cuisines gaspésiennes, Matane : 125 membres

Des candidats qui ont confiance

Les candidats Guy Bernatchez, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Kristina Michaud dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia et Maxime Blanchette-Joncas, dans Rimouski–Neigette–Témiscouata–Les Basques étaient présents lors de la conférence de presse à Matane.

C'est comme si les Québécois et Québécoises avaient le gros bout du bâton , estime Kristina Michaud.

Son collègue Guy Bernatchez ajoute que si l'Ontario peut être mesure de déterminer l'identité du futur gouvernement, selon certaines tendances, le Québec, lui, aura son mot à dire sur le fait qu'il soit majoritaire ou non.

Par contre, celui qui tente de ravir la circonscription de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à la libérale sortante Diane Lebouthilier, ajoute que cette perspective ne change en rien son travail sur le terrain. Nous, on est proches des gens et les Métallos, ils ressentent ça.

Pour sa part, Maxime Blanchette-Joncas veut convaincre les citoyens que le Bloc québécois a toujours su, même dans un gouvernement majoritaire, mettre de l'avant les priorités des citoyens de Rimouski–Neigette–Témiscouata–Les Basques.