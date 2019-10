L'Université Emily Carr fermée après un incendie suspect

Les portes de l'Université d'art et de design Emily Carr resteront fermées jusqu’à mercredi, à la suite de ce que la police considère comme un incendie criminel.

L'incendie a eu lieu tôt samedi matin après une introduction par effraction dans l'établissement situé à Vancouver.

Un communiqué sur le site Web de l'Université indique que l'incendie et le système de gicleurs ont causé des dégâts limités.

Les secteurs les plus durement touchés sont le bureau de la recherche et de l'industrie et les studios de dessin du niveau 4. Très peu d'objets personnels ou d'œuvres d'art ont été touchés.

Selon le communiqué, une nouvelle mise à jour est attendue mardi et on espère que les cours reprendront mercredi, une fois que des conditions sécuritaires seront rétablies .

Art, médias et design

Fondée en 1925 et dotée du statut universitaire en 2008, l'Université Emily Carr est le seul établissement d'enseignement postsecondaire en Colombie-Britannique dédié uniquement à la formation professionnelle et à l'apprentissage des arts, des médias et du design.

Près de 2000 étudiants sont actuellement inscrits à des cours menant à un baccalauréat ou à une maîtrise, tandis qu'environ le même nombre d'étudiants à temps plein et à temps partiel sont inscrits au programme de certificat et au programme de formation continue.