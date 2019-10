Agrandissement prévu à l'urgence de l'hôpital d'Amos

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital d'Amos franchit une première étape.

L'objectif est d'ajouter un espace de 2300 mètres carrés pour améliorer la salle d'urgence, les soins intensifs et d'autres services cliniques et administratifs.

À terme, la nouvelle urgence compterait 11 civières d'observation, 2 civières en salle de choc, 3 salles d'examens spécialisés, une salle de chirurgies mineures et un garage pouvant accueillir une ambulance.

Le projet d'agrandissement vise à combler certaines lacunes, comme le manque d'espace et de civières. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La présidente directrice-générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témicamingue, Caroline Roy, indique que le projet permettra d'ajouter des salles que l'hôpital ne compte pas présentement.

On parle d'une salle, par exemple, pour la clientèle âgée, une salle particulière pour la clientèle pédiatrique, une salle d'isolement, une salle de retrait pour les clients agités, une salle de décontamination, un salon des familles , énumère-t-elle.

Un projet attendu depuis 10 ans

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue Pierre Dufour indique que le centre hospitalier faisait des demandes pour des travaux depuis 2007.

Le projet de 2018, c'est sur celui-là que ça s'est basé au départ, mais là on a ajouté des soins intensifs, précise-t-il. Donc là, il y a un travail qui doit se refaire au niveau du budget pour s'assurer d'avoir les bons coûts, et ce sont ces coûts prévisionnels là que Mme Caroline Roy et son équipe vont devoir travailler.

Les installations actuelles ne permettent plus de répondre aux besoins de la clientèle, notamment pour les personnes âgées.

L'agrandissement permettra de quadrupler l'espace actuel pour les 24 000 personnes qui visitent l'urgence chaque année, dont 50 % ne provient pas de la MRC Abitibi.

L'urgence ne dispose pas non plus d'une zone de décontamination et d'une entrée propre.