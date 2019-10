Denise Bombardier : « Le gossage, c’est de parler une langue à peu près inintelligible »

Denise Bombardier est allée à la rencontre des communautés francophones du Canada à l’extérieur du Québec dans le cadre d’un documentaire. Cette tournée pancanadienne ne lui a pas fait changer d'idée, au sujet de la viabilité de ces communautés.

Au terme de ce voyage à travers la francophonie hors Québec, ai-je changé d’opinion? Pas vraiment, dit-elle. Une question demeure : serons-nous encore des francophones dans 50 ans? , affirme-t-elle dans le film.

En entrevue dimanche, pour parler du documentaire Denise au pays des francos (Nouvelle fenêtre) , elle a martelé qu'elle constate une diminution de la population francophone au Canada et une régression de la qualité de la langue.

Dans le film, Mme Bombardier explique à une intervenante manitobaine que les francophones comptent pour seulement 3 % de la population de cette province. La dame rétorque qu’ils sont 10 %. L'écrivaine rappelle également dans le film qu’à l’époque de Louis J. Robichaud, les francophones comptaient pour 42 % de la population au Nouveau-Brunswick et qu’aujourd’hui ils ne sont que 32 %.

C’est sûr qu’il y a des gens qui n’aiment pas les chiffres parce qu’ils ont le sentiment qu’ils se battent et qu’ils existent. Madame est très enthousiaste dans son combat. D’ailleurs, je dois vous dire que son combat est impressionnant , a-t-elle lancé dimanche soir.

Lors de son plus récent passage à Tout le monde en parle, Mme Bombardier a aussi critiqué la qualité du français parlé dans les milieux minoritaires où souvent l’anglais influence la langue de Molière.

Le gossage, c’est de parler une langue à peu près inintelligible pour nous et de dire que le français qu’on parle, c’est ça. Denise Bombardier

Le chiac, c’est une langue qui appartient à ceux qui la parlent, mais c’est incommunicable. Si vous voulez sortir de là et venir ici… Demandez un taxi en chiac à Montréal, personne ne va vous comprendre , a-t-elle ajouté.

Elle a de plus attaqué les compétences linguistiques d’une jeune intervenante d’Ottawa, Caroline Gélineault, dans son documentaire.

Il n’y a pas d’avenir pour elle en français, qu’elle parle tout de suite en anglais , a déclaré Mme Bombardier.

Ses propos ont fait grandement réagir sur les médias sociaux.

Premièrement je ne vois pas pourquoi on s'acharne à convaincre Mme Bombardier... Arrêtons de perdre notre temps avec cette dame et lui donner de l'importance et dépensons nos énergies à conserver notre langue et se battre dans notre province pour contrer les effets de notre gouvernement et autres. Quel temps perdu , écrit une internaute, Fleurette Landry.

D'autres disent partager les inquiétudes de l'écrivaine.

La Québécoise a cependant salué le combat des francophones hors Québec qui font face à un climat politique difficile, en ce moment.

C’est vrai que quand t’es obligé tous les jours de te battre et quand tu te retrouves par exemple, actuellement, à cette période-ci, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et en Ontario... Les premiers ministres sont anti-français. On le sait. Et, tout ce qu’ils peuvent faire et qu’ils essaient de faire, c’est de diminuer les services en français , a conclu Mme Bombardier.

Le documentaire Denise au pays des francos est disponible sur Tou.tv (Nouvelle fenêtre) .