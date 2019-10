Une manifestation sur l'environnement bloque le viaduc de la rue Bloor

La protestation empêche les véhicules d'emprunter les quatre voies du viaduc qui relie l'est de Toronto au centre-ville.

Le viaduc Prince Edward surplombe l'autoroute Don Valley.

En revanche, la circulation du métro et des vélos le long de la piste cyclable du viaduc n'est pas touchée.

La police ne sait pas combien de temps va durer le rassemblement.

Les manifestants tiennent des banderoles et des affiches portant le message « agir maintenant » et « Votre maison brûle, on peut faire quelque chose ».

Des protestations similaires ont lieu un peu partout au Canada, lundi, alors que les chefs fédéraux en campagne tiendront un débat en anglais à la télévision en soirée.

La semaine dernière, la Ville de Toronto a déclaré un état d'urgence climatique. Toutefois, nombre de critiques ont souligné que la Ville finançait du même souffle la rénovation de l'autoroute Gardiner.