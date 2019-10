Tarifs de l'assurance automobile : les discussions ouvertes aux Manitobains

Selon la directrice générale de la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada, Gloria Desorcy, il est essentiel que les usagers se fassent entendre.

C’est vraiment une occasion, explique-t-elle dans une entrevue à CBC. C’est le moment pour les consommateurs de partager ce qu’ils pensent de tout cela, car ces sujets ne seront peut-être pas toujours sont discutés.

Tous les Manitobains peuvent assister à l'audience en personne ou en ligne (Nouvelle fenêtre) et communiquer leurs questions et suggestions par courriel.

La Régie des services publics du Manitoba va aussi débattre des frais que paie la Société d'assurance publique du Manitoba (SAPM) aux courtiers et ses tarifs.

Selon Mme Desorcy, ces deux sujets sont importants.

Ce sont deux choses qui n’ont pas été débattues de cette façon auparavant et nous allons avoir l’occasion de le faire et d’en savoir plus sur ces sujets.

Gloria Desorcy, directrice générale de la section manitobaine de l'Association des consommateurs du Canada