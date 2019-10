Un suspect arrêté avec une quantité importante de stupéfiants

La police de Québec a d'abord reçu un appel pour assister les pompiers sur la rue Berrouard, près de l’avenue des Sablonnières.

En arrivant sur les lieux, les policiers ont constaté que l’appel était non fondé, indique le SPVQService de police de la Ville de Québec dans un communiqué.

Sur les lieux, les policiers ont découvert de nombreux stupéfiants, soit 300 sachets de cocaïne, 1000 pilules blanches qui devront être expertisées, 622 grammes de cannabis, 250 grammes de haschich et 750 capsules de Viagra et Cialis.



Les policiers du SPVQService de police de la Ville de Québec ont aussi saisi 10 000 $ en argent et une balance électronique.

L'homme de 48 ans a été transporté dans un centre hospitalier.