Denise Bombardier : les réactions repartent de plus belles

Denise Bombardier persiste et signe. Son plus récent documentaire Denise B. au pays des Francos a de nouveau largué des bombes sur la francophonie en milieu minoritaire.

Invitée dimanche soir à l’émission Tout le monde en parle, Denise Bombardier a de nouveau soulevé les passions.

Ce n’est pas parce qu’on parle une langue qu’on possède la culture de cette langue , a-t-elle lancé.

La politologue Stéphanie Chouinard qui a pourtant participé au documentaire Denise B. a commenté sur Facebook les propos de Mme Bombardier.

Ce documentaire, on l’a fait pour les gens qui vont décider de le regarder, pas pour Denise Bombardier , a-t-elle lancé à l’émission Le matin du Nord.

Regrette-t-elle sa participation ?

Stéphanie Chouinard et d’autres intervenants du documentaire participent à l’émission de Pénélope McQuade lundi. Photo : Stéphanie Chouinard/Facebook

Hésitante, la politologue du collège militaire de Kingston en Ontario dit non, mais se dit déçue.

On dirait que toutes les énergies déployées n’ont rien fait pour changer sa vision. Les gens ont reçu Mme Bombardier chez eux, dans leur cuisine, ils ont organisé des party de famille pour qu’elle soit en mesure de vivre elle-même nos réalités et on dirait qu’il n’y a rien qui a changé quoi que ce soit à sa vision. Stéphanie Chouinard, politologue

Mais demain, on sera encore là et on ne continuera pas d’exister pour elle. Oui, il est temps de passer à autre chose. Le documentaire va rester, je connais des gens qui disent que par principe ils ne le regarderont pas , dit-elle.

La professeure Chouinard croit toutefois que le documentaire a été une belle occasion de faire parler de la francophonie canadienne au Québec.

Les propos sont regrettables et on passe à autre chose , dit Stéphanie Chouinard.

Mme Chouinard donne raison à Denise Bombardier sur le fait qu’il faille continuellement se battre et de protéger les droits des minorités qu’elles soient francophones au Canada ou anglophones au Québec, mais est en désaccord sur la qualité de la langue.