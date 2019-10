Impacts des changements aux circuits d'OC Transpo, c'est aujourd'hui le grand jour

Il va y avoir plus d'une centaine d'autobus de moins dans le centre-ville, car les usagers du transport en commun sont forcés de prendre le train entre les stations Tunney's Pasture et Blair.

Les itinéraires des autobus qui fonctionnaient en parallèle au cours des trois premières semaines sont maintenant abolis.

La plupart des itinéraires d'OC Transpo qui permettaient aux passagers d’aller directement au centre-ville, notamment les circuits 200, ne passeront plus au centre-ville et s’arrêteront maintenant aux stations du train léger Tunney's Pasture, Hurdman et Blair.

Presque tous les circuits d'autobus de la ville ont changé depuis hier.

Il y aura bientôt une réouverture des routes et des voies qui ont été fermées il y a des années pour accommoder le Transitway et ses autobus dont on n'a plus besoin, bien que nous n'ayons toujours pas d'heures et de dates précises.

Les circuits 91 et 94 disparaîtront alors que le circuit 97 qui mène vers l’aéroport s’arrêtera maintenant à la station Hurdman.

Les usagers d’OC Transpo sont invités à consulter le site web de la société de transport pour vérifier les nombreux changements qui sont maintenant en vigueur.