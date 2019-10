Effets des changements aux circuits d'OC Transpo, c'est aujourd'hui le grand jour

Il y aura plus d'une centaine d'autobus de moins dans le centre-ville, car les usagers du transport en commun sont forcés de prendre le train entre les stations Tunney's Pasture et Blair.

Les itinéraires des autobus qui fonctionnaient en parallèle au cours des trois premières semaines sont maintenant abolis.

La plupart des itinéraires d'OC Transpo qui permettaient aux passagers d’aller directement au centre-ville, notamment les circuits 200, ne passeront plus au centre-ville et s’arrêteront maintenant aux stations du train léger Tunney's Pasture, Hurdman et Blair.

Presque tous les circuits d'autobus de la ville ont changé depuis hier.

Il y aura bientôt une réouverture des routes et des voies qui ont été fermées il y a des années pour favoriser le Transitway et ses autobus dont on n'a plus besoin, bien que les heures et les dates n'aient pas été précisées.

Les circuits 91 et 94 disparaîtront alors que le circuit 97 qui mène vers l’aéroport s’arrêtera maintenant à la station Hurdman.

Les usagers d’OC Transpo sont invités à consulter le site web de la société de transport pour vérifier les nombreux changements qui sont maintenant en vigueur.

Des irritants

Martine Lepage, une usagère d'OC Transpo, affirme que les autobus ne sont pas synchronisés avec le service de train léger.

Je pense que les sardines ont plus de place dans leur boîte, que nous en avons à la station Orléans. Martine Lepage

C'est très problématique, on prend l'autobus à Orléans et nous sommes debout. On est toujours debout et tassés comme des sardines. Nous arrivons ici et nous manquons le train, ce n’est pas fort , a-t-elle dit.

De nombreux usagers d'OcTranspo font la file à la station Pimisi. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Pour sa part, Kate Morin a constaté une plus grande affluence ce lundi matin.

Il y a beaucoup plus de personnes ce matin. Le train est complètement rempli, avec l’arrêt de service au centre-ville, ça va toujours être comme ça, ça va être très occupé , a-t-elle mentionné.

Une autre femme était très contrariée. Tina-Lise LeGresley était en retard ce matin.

Il y a deux autobus qui ne sont pas passés à Orléans. Généralement, j’arrive au travail à 6 h 45, et aujourd’hui, il est 7 h 25. Je ne suis pas très impressionnée par les changements à OC Transpo. La partie train, c’est bien, voire agréable , a affirmé Mme LeGresley.

Jeery-Gall Stoganowspy, une usagère d’OC Transpo Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

De son côté, Jeery-Gall Stoganowspy est très satisfaite du service d’OC Transpo.