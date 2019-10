Un voleur retrouvé dans... un bac à compost

L'homme de 42 ans serait entré par effraction au dépanneur Marché Terril vers 3 h dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon le Service de police de Sherbrooke, l'homme a fracassé la vitre avec une brique et a volé de la marchandise, principalement des briquets et un broyeur à tabac, d'une valeur de plus de 200 $.

Il a été arrêté par les policiers 30 minutes plus tard alors qu'il était caché dans un bac à compost. Pas loin, les policiers ont retrouvé un vélo volé avec lequel il se serait enfui.

Le suspect est originaire de Sherbrooke et est connu des policiers.

Il devrait comparaître lundi au palais de justice de Sherbrooke. Il pourrait être accusé de recel et d'introduction par effraction.