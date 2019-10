Des bretelles de l'échangeur Turcot rouvrent à la circulation

En effet, Transports Québec annonce que la nouvelle bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à l’autoroute 15 Nord est ouverte à la circulation.

Cette ouverture redonne aux automobilistes en provenance de l’ouest un axe de circulation direct vers le nord de l’île de Montréal.

Une configuration temporaire était en place depuis décembre 2017.

Les autres réouvertures prévues cet automne sont l’entrée de la rue Saint-Jacques pour l’autoroute 15 Nord, la bretelle de l’autoroute 15 sud menant à la 20 Ouest et la sortie De La Vérendrye de l’autoroute 15 Sud. La bretelle de l’autoroute 15 nord menant à l’autoroute 20 Ouest a été rouverte récemment.

Les travaux de réfection de l’échangeur Turcot ont débuté en 2015. Plus de 80 % des travaux sont finalisés et ils devraient être terminés dans environ un an.