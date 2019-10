Des clients mécontents déposent des plaintes au sujet de contrats de déneigement à Ottawa

Talia Brimmell, résidente de Riverside Park, a affirmé qu'elle avait l'habitude de pouvoir choisir entre plusieurs entreprises concurrentes afin de trouver le meilleur prix pour déneiger son entrée de garage en hiver.

Mais il y a quelques semaines, elle a reçu une lettre d'Odie's l'informant que l'entreprise ne desservait plus son quartier et la dirigeait vers un concurrent, JR Lawn and Snow. La lettre comprenait même un nouveau contrat avec ses renseignements personnels déjà remplis.

L'augmentation des prix est impressionnante et un manque soudain de concurrence suscite beaucoup d'inquiétude. Travis Croken, Association communautaire de Riverside Park

La soumission de la nouvelle compagnie était 30 % plus élevée que celle qu'elle avait payée l'hiver dernier.

La voisine de Mme Brimmell a reçu une lettre et un contrat étonnamment semblables de son entrepreneur précédent, Andy's Snow Blowing and Lawncare.

Ce n'était pas une décision facile, mais une décision qui doit être prise pour rester rentable et fournir un niveau de service que nous pouvons soutenir , peut-on lire dans les deux lettres.

En même temps, les résidents du quartier Hunt Club ont reçu des lettres d'Andy et de JR Lawn and Snow, les référant à Odie's.

Neuf clients ont partagé leurs lettres avec CBC/Radio-Canada. Ils montrent que les prix demandés par JR Lawn et Snow à Riverside Park ont augmenté de 30 à 74 % par rapport aux tarifs de l'an dernier.

Partage illégal du territoire

Au moins deux résidents de Riverside Park ont déposé des plaintes officielles auprès du Bureau de la concurrence, mais l'organisme fédéral ne veut pas commenter des cas précis.

Nous devons faire notre travail en toute confidentialité, mais je peux confirmer que ce type de comportement est sur notre radar , a déclaré Pierre-Yves Guay, sous-commissaire adjoint au Bureau de la concurrence.

Dans un avertissement adressé aux entreprises de déneigement du Canada en 2017, le Bureau de la concurrence a expressément mis en garde contre la pratique consistant à diviser le territoire pour augmenter les tarifs.

S'ils parlent à leurs concurrents de prix, de territoires ou de clients, ils marchent sur de la glace mince. Pierre-Yves Guay, sous-commissaire adjoint au Bureau de la concurrence

Cette pratique est illégale en vertu de la Loi sur la concurrence et passible d'amendes pouvant atteindre 25 millions de dollars ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans.

Lorsque des entreprises concluent de tels accords illégaux, cela se traduit souvent par des prix plus élevés et élimine l'incitation à fournir un service de haute qualité aux clients , a déploré M. Guay.

C'est pourquoi la lutte contre les ententes illégales est la priorité du Bureau de la concurrence , a ajouté M. Guay.

Pratique « courante », selon l'entreprise

En réponse aux questions de la CBC/Radio-Canda, JR Lawn and Snow a déclaré qu'elle avait acheté des parts dans les autres entreprises afin de réaliser des "économies opérationnelles" accrues.

Dans le cadre de cette vente, l'entreprise a eu accès aux listes de clients de ses concurrents, a expliqué Vincent Marquardt, directeur des opérations chez JR Lawn and Snow, dans un courriel.

Dans le contrat de vente, le vendeur s'engage à ne pas tenter de reprendre des clients de la liste qui nous a été vendue , a écrit M. Marquardt. C'est la norme dans tout contrat de vente.

Il a ajouté que l'augmentation de la part de marché de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de vente est autorisée par la Loi sur la concurrence .

Cindy Harris-Weir, propriétaire d'Andy's Snow Blowing and Lawn Care, a confirmé que son entreprise avait vendu une partie de son entreprise de Riverside Park and Hunt Club à JR.

Sociétés concernées

Dans une déclaration envoyée par courriel, Harris-Weir a indiqué qu'Andy s'était retiré de la région parce qu'il estimait que sa clientèle avait diminué au point où l'entreprise ne pouvait plus y offrir un service de qualité supérieure.

Il a dit que l'entreprise avait partagé les informations de ses clients avec JR Lawn and Snow dans le cadre de la vente, mais qu'elle n'avait jamais partagé ces informations avec Odie's.

Odie's n'a pas répondu aux questions de la CBC/Radio-Canada, malgré ses tentatives répétées de joindre le propriétaire par téléphone et par courriel.

Forte hausse des prix

Certains résidents de Riverside Park ont indiqué à CBC/Radio-Canada qu'ils avaient essayé de magasiner pour trouver des soumissions moins chères, mais qu'ils n'avaient pas réussi à trouver une entreprise autre que JR Lawn and Snow pour desservir leur quartier.

Nous avons tous été très surpris d'apprendre que nous n'avions qu'une seule option , a déploré Mme Brimmell. Avec un enfant d'un an à la maison, elle dit qu'elle n'a pas le temps de pelleter sa propre entrée de garage le matin.

Un homme qui a reçu une lettre d'Andy a déclaré que le prix qu'il a reçu de JR Lawn and Snow est supérieur de 74 % au prix qu'il a payé l'an dernier, et il n'a pu trouver aucun autre opérateur.

L'homme a communiqué les détails de ses contrats de déneigement à CBC/Radio-Canada, mais il a demandé à ne pas être nommé de peur que l'entreprise ne lui refuse le service.

J'ai l'impression que [JR Lawn and Snow] nous arnaque , a-t-il ajouté.

Travis Croken, vice-président de l'Association communautaire de Riverside Park, a déclaré que le manque d'options de déneigeur devient un problème sérieux pour de nombreux résidents. Photo : Radio-Canada / Laura Osman

L'Association communautaire de Riverside Park a déclaré qu'elle a été « inondée » d'appels de résidents.

Nous avons des personnes âgées qui vivent d'un revenu fixe et de jeunes familles qui doivent assumer les frais de garderie , a déclaré Travis Croken, vice-président de l'association communautaire.

Une augmentation de prix est intimidante pour eux et un manque soudain de concurrence cause beaucoup d'inquiétude , a-t-il conclu.

Avec les informations de Laura Osman