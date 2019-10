Le site web de Bonjour-Santé est en panne

Vers 7 h dimanche, la compagnie a diffusé un premier message indiquant qu’elle éprouvait des « difficultés techniques » en lien avec la prise de rendez-vous, sans toutefois donner de délais pour le rétablissement du service.

« Nous prévoyons malheureusement une panne qui pourrait durer quelques heures », a-t-on ensuite spécifié, vers 11 h.

En fin de soirée dimanche, les services n’avaient toujours pas été rétablis.

« Nous travaillons d’arrache-pied pour vous redonner accès à nos services. Soyez assurés que notre équipe prend la situation à coeur et fait tout en sorte pour rétablir les services le plus rapidement possible », a écrit l’équipe de Bonjour-Santé dans une déclaration mise en ligne à 22 h 30.

Bonjour-Santé est une solution d’accès aux soins de santé qui vise à optimiser la prise et la gestion de rendez-vous.

Il s’agit en fait d’un moteur de recherche qui permet notamment aux patients de trouver les cliniques où des places sont disponibles et ainsi d’éviter d’attendre des heures dans des salles bondées.