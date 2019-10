Première visite francophone au coeur d’une caserne de pompiers de Regina

Le temps d'un après-midi organisé par l'Assemblée communautaire fransaskoise et l'Association canadienne-française de Regina, des enfants ont pu visiter un camion de pompier, avant d'assister à une présentation de leurs services de secours.

Le pompier Carol Adam a expliqué le fonctionnement du camion de son équipe aux enfants de l'Association canadienne-française de Regina. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

L'après-midi a débuté avec une présentation théorique sur les pompiers et les risques incendies. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Les pompiers de la caserne 4 de Regina ont accueilli des enfants francophones pour la toute première fois le dimanche 6 octobre. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Un atelier pratique a permis aux enfants d'apprendre les gestes pour sortir en sécurité d'une maison en feu. En cas de déclenchement d'une alarme incendie ou d'une odeur de fumée, il faut d'abord vérifier si la porte de la salle où on se trouve est froide. Si oui, on peut l'ouvrir prudemment, puis ramper vers la sortie la plus proche en restant près du sol pour ne pas respirer les fumées toxiques.

Les pompiers ont simulé le déclenchement d'une alarme incendie dans une maison. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Le pompier Carl Adam a expliqué en français les bons gestes pour sortir en sécurité d'une maison en feu. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Un tunnel donnait l'impression aux enfants de ramper sous les nuages de fumée. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Les pompiers se sont prêtés au jeu, et ont montré aux enfants comment se rouler par terre pour éteindre des vêtements en flammes.

Les pompiers ont montré une technique pour éteindre ses vêtements en flammes, en toute sécurité Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Plus loin dans la caserne, une cuisine était recréée pour montrer comment réagir en cas de déclenchement de feu dans des casseroles ou dans un micro-ondes. Les pompiers ont expliqué qu'une maison prend feu tous les deux jours à Regina, principalement à cause d'équipements de cuisine qui sont laissés en fonctionnement sans être surveillés.

Une pompière a appris aux enfants que des feux peuvent se déclencher dans les micro-ondes. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Il était aussi possible de simuler un appel au 911. L'exercice permettait aux enfants d'acquérir ce réflexe en cas d'urgence, mais aussi de rester calmes, et de répondre à toutes les questions de l'agent du service d'urgence.

Les enfants ont pu s'essayer à appeler le 911 au cours d'une simulation. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

À l'extérieur, la manipulation du boyau à incendie, sous la supervision des pompiers, a eu beaucoup de succès.

Une enfant ouvre un boyau à incendie sous la supervision d'un pompier. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Les enfants ont beaucoup aimé jouer avec le boyau à incendie. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Cette année, le thème de la semaine de prévention des incendies est « Certains héros ne portent pas de cape. Dressez votre plan d’évacuation et mettez-le à l’essai! » Une maison peut prendre feu en quelques minutes seulement. Les familles étaient invitées à dessiner le plan de leur logement et à réfléchir à un plan d'évacuation.