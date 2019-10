L'équipe Labeaume accepte finalement de divulguer ses frais de voyage

Régis Labeaume accepte finalement d’ouvrir ses livres de compte. Plus d’un an après avoir tempêté contre l’opposition qui lui réclamait plus de transparence, l’équipe du maire s’apprête à adopter une proposition qui prévoit la divulgation des frais engendrés lors des missions à l'étranger, selon des documents obtenus en primeur par Radio-Canada.