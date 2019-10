La maison de naissance de l'Estrie célèbre ses 25 ans.

La maison de naissance de l'Estrie souligne le 25e anniversaire de son ouverture et les 20 ans de la légalisation de la pratique sage-femme.

Ce sont 10 % des femmes de l'Estrie, soit environ 400 par année, qui ont recours à une sage-femme pour se faire accompagner dans leur grossesse, leur accouchement et le suivi postnatal.

Raphaël Garand-Gosselin est le premier bébé né à la maison de naissance de l'Estrie. Photo : Radio-Canada

Raphaël Garand-Gosselin peut se vanter d'être le premier bébé né à la maison de naissance de l'Estrie il y a 25 ans.

C'est spécial, mais en même temps je suis content d'avoir pu partir ce mouvement-là , lance-t-il.

Sa mère, Marise Gosselin, est heureuse d'avoir pu compter sur les services d'une sage-femme à une époque où leur travail n'était pas reconnu.

Je voulais que ce soit un moment magique. Je n'avais pas l'impression que les hôpitaux pouvaient m'offrir cette opportunité de vivre ça dans le calme, la plénitude et l'amour aussi. Marise Gosselin première femme à avoir accouché à la maison de naissance de l’Estrie

Marise Gosselin est la première femme à avoir donné la vie à la maison de naissance de l'Estrie. Photo : Radio-Canada

Les femmes, comme Marise Gosselin, qui choisissent d’être accompagnées par une sage-femme peuvent accoucher à la maison de naissance de Sherbrooke ou à domicile. Elles apprécient l'approche personnalisée.

On est beaucoup plus en pouvoir en tant que femme dans cette naissance-là qu'en milieu hospitalier où il y a beaucoup plus d'interventions , affirme Cindy Périeux qui a choisi d'accoucher avec une sage-femme.

Cindy Périeux apprécie l'ambiance de la maison de naissance de l'Estrie. Photo : Radio-Canada

La passion pour ce milieu est partagée par les professionnelles de la santé. Sarah Bergeron est jeune maman et pratique le métier de sage-femme depuis sept ans.

C’est très valorisant pour nous, c’est très stimulant. Les journées ne se ressemblent pas l'une et l'autre. C'est des moments de bonheur, d'émerveillement. Sarah Bergeron, sage-femme

Pour souligner ses 25 ans, la maison de naissance espère maintenant que Québec mettra en place des mesures nécessaires pour offrir un meilleur déploiement à l'ensemble de la province.

L’Estrie, une région pionnière

La responsable des services sages-femmes en Estrie, Johanne Royer, rappelle que la région est privilégiée, puisqu’il est plus facile d’avoir accès à une sage-femme. 16 professionnelles pratiquent le métier dans la région.

Si on parle de Montréal, par exemple, qui est à 2% seulement. La densité de la population fait en sorte qu'on aurait besoin de beaucoup plus de maisons de naissance, mais pour avoir des maisons de naissance, on a besoin d'étudiantes sages-femmes, de personnes qui ont cette passion , souligne Johanne Royer.

Une chambre de la maison de naissance de l'Estrie Photo : Radio-Canada

Pour devenir sage-femme, cinq ans d’études universitaires et de stage sont nécessaires, ce qui peut parfois être un frein au recrutement de professionnelles.

On doit déménager fréquemment durant notre formation entre autres puisqu'on doit faire des stages dans différentes maisons de naissance , souligne Johanne Royer.

Ces expériences sont nécessaires pour s'imprégner de différentes philosophies et de façons différentes de travailler, explique-t-elle. Un défi qu’il faudra surmonter au cours des prochaines années, selon elle, pour permettre à toutes les femmes du Québec qui le désire d’avoir l’accompagnement d’une sage-femme.

D’après le reportage de Jean Arel