Une communauté de femmes s’échange des vêtements pour sauver la planète

Depuis plusieurs années, Janelle Delorme, une résidente de Winnipeg, organise une activité d’échange de vêtements avec ses amies, des membres de la communauté francophone et des immigrantes nouvellement arrivées au Canada. Selon elle, cette activité permet aux participantes d'éviter le gaspillage et d'améliorer leur empreinte écologique.

Mme Delorme explique qu’il est plaisant de donner une seconde, une troisième ou une quatrième vie aux vêtements usagés. Certains des vêtements, on les échange à plusieurs reprises, dit-elle. L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde à cause du fast fashion, et nous, on essaie de contrer cela.

En conviant également de nouvelles arrivantes à ces échanges, Janelle Delorme estime contribuer à leur intégration et à leur épanouissement.

J’ai toujours voulu ouvrir mes portes et accueillir les gens de cette communauté, dit-elle. Mon dernier manteau d’hiver, je l’ai donné à une femme qui est arrivée au Canada sans manteau d’hiver, elle a bien apprécié.

Les vêtements qui ne trouveront pas preneurs durant l’activité seront donnés aux organismes caritatifs ou aux magasins de friperies.

Avec les informations de Justin Fraser