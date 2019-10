Les Canadiens pourront voter par anticipation dès vendredi

Pour ceux qui redoutent les files d’attente le jour même des élections ou qui pensent ne pas être en mesure d'aller voter le 21 octobre, le vote par anticipation aura lieu pendant quatre jours, du 11 au 14 octobre inclusivement, de 9 h à 21 h.

Les électeurs qui sont déjà inscrits ont reçu une carte d’information par la poste indiquant le lieu et les heures d’ouverture pour aller voter. Il s’agit simplement de l’apporter au moment du vote pour faciliter les opérations.

Sinon, il est possible de s'enregistrer sur place, au bureau de scrutin, les jours de vote par anticipation et le jour même de l'élection, en remplissant un certificat d'inscription. Le formulaire en question est également accessible en ligne; il suffit de le remplir et de l'imprimer pour le présenter au moment du vote.

Tout électeur doit prouver son identité et son adresse, à l’aide d’un permis de conduire ou d’une carte d'identité provinciale ou territoriale.

S'il n'en possède pas, il doit montrer deux pièces d'identité parmi une série de pièces proposées par Élections Canada (Nouvelle fenêtre) , comme un passeport canadien, une carte d'assurance maladie, un certificat de naissance, une carte de citoyenneté ou une carte de statut d'Indien ou de membre d'une bande.

Lors des dernières élections fédérales, 20,8 % des Canadiens avaient participé au vote par anticipation, un taux bien plus élevé que prévu. Par conséquent, de longues files d'attente se sont formées à de nombreux bureaux de vote par anticipation, surtout dans les heures qui ont suivi leur ouverture à midi , a noté Élections Canada dans son rapport sur la 42e élection générale, qui s’est tenue le 19 octobre 2015. Pour éviter que la situation se répète, Élections Canada a augmenté le nombre de bureaux pour voter par anticipation et prolongé les heures d'ouverture.

Vote par bulletin spécial

Il est possible de voter par bulletin spécial, ce qui implique une procédure un peu différente de celle du jour officiel des élections.

Les gens qui sont amenés à voter dans un autre bureau que celui associé à leur adresse de résidence peuvent le faire par bulletin spécial. Ils n’ont qu’à se rendre dans l’un des 500 bureaux d’Élections Canada d’ici le mardi 15 octobre, à 18 h.

Le vote par bulletin spécial peut aussi se faire par la poste, sur un campus, dans un hôpital, dans un établissement correctionnel ainsi que dans certains points de service additionnels. Pour les membres des Forces armées canadiennes, le vote se déroule dans un bureau de scrutin militaire.

À la différence du vote le jour des élections, le bulletin de vote spécial ne détaille pas la liste des candidats. Il y a plutôt un espace blanc où l’électeur doit inscrire le nom du candidat de son choix, explique Élections Canada.

À noter qu’il faut inscrire le prénom et le nom de famille du candidat, et non pas le nom du parti politique pour lequel il se présente. Sans cela, le vote n’est pas compté.

Au total, 68,3 % des Canadiens s'étaient rendus aux urnes en 2015.

Si vous avez besoin de renseignements, communiquez avec Élections Canada au 1-800-463-6868.