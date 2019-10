Débat des chefs en anglais : notre couverture en direct

Nos journalistes rendront compte des échanges tout au long de la soirée.

Pour voir notre couverture en direct sur votre appareil Android, cliquez ici. (Nouvelle fenêtre)

À une question sur le leadership du Canada dans le monde, Andrew Scheer est passé à l'attaque, rappelant la controverse du blackface survenue en début de campagne électorale et accusant Justin Trudeau de « toujours porter un masque ».

Le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, a aussi eu des échanges musclés avec les chefs du NPD, Jagmeet Singh, du Parti vert, Elizabeth May, et du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Une première fois en anglais pour Trudeau

C’est aussi la première occasion de voir le chef libéral Justin Trudeau débattre dans la langue de Shakespeare avec ses principaux adversaires. M. Trudeau n’avait pas participé au débat organisé en tout début de campagne, le 12 septembre, par le magazine Maclean’s.

La semaine dernière, le chef libéral et ses adversaires Andrew Scheer, du Parti conservateur du Canada, Jagmeet Singh, du Nouveau Parti démocratique, et Yves-François Blanchet, du Bloc québécois, ont croisé le fer dans un débat en français diffusé sur les ondes du réseau TVA.

S’ajoutent cette fois-ci Elizabeth May, du Parti vert du Canada, et Maxime Bernier, du Parti populaire du Canada. La présence de ce dernier aux débats en anglais et en français de cette semaine a été confirmée en cours de campagne, non sans controverse.

Jagmeet Singh a notamment écrit au commissaire aux débats des chefs, David Johnston, pour protester contre la participation de M. Bernier. Le chef du NPD estime que son adversaire du PPC « partage un message haineux, qui peut enflammer les tensions », notamment en matière d’immigration.

Un compte rendu complet du débat sera offert un peu plus tard sur cette page.