Dégustations et rencontres à la Tournée gourmande en Matanie

Les participants ont pu visiter plusieurs producteurs locaux et goûter leurs produits, entre autres, Nature Highland, les Jardins de l’orme, le Fumoir M. Chassé, Ma Cabane en Gaspésie, les Écuries Éole, la Fromagerie du littoral et le Vignoble Carpinteri.

Les visiteurs ont même eu droit à deux repas. Tout était gratuit.

Alléchantes tomates aux Jardins de l'Orme. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

On est vraiment contents , souligne Jean-Philippe Tupinier-Martin, conseiller en développement agricole à la MRC.

On ambitionne déjà une autre édition l’année prochaine avec des chansonniers et on a plein d'idées. Jean-Philippe Tupinier-Martin, conseiller en développement agricole à la MRC.

Selon le conseiller, les participants n’ont pas fait que goûter les aliments. Plusieurs ont fait des provisions.

La Tournée gourmande était aussi l'occasion d'observer les magnifiques couleurs à l'Auberge de la Pente abrupte, maintenant Ma cabane en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Le but de l'activité était de faire connaître les produits locaux et de découvrir le territoire, mais plusieurs participants en ont aussi profité pour rencontrer de nouvelles personnes.

Au moins une vingtaine d'entre eux avaient répondu à l’invitation du Service d’accueil aux nouveaux arrivants de la Matanie, le SANAM. Pour la chargée de projet Fanny Allaire-Poliquin, cette activité ne pouvait mieux cadrer avec la mission du Service.

Il y a beaucoup de liens qui se sont créés aujourd’hui, des gens qui ne se connaissaient pas et qui se parlent. On a des Français, des gens de l’Angleterre, du Mexique, de la Colombie, de Cuba, des États-Unis et d’Haïti. Fanny Allaire-Poliquin, chargée de projet du SANAM

Qui peut résister au beurre d'érable? Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Nixon Sanon, qui est conseiller en environnement à la MRC, est un Matanais d’adoption. C’est une autre façon de découvrir la région, dit-il. L'accueil fait chaud au coeur. C’est la meilleure façon de connaître le Québec.

Quant à Suzanne Vincent, elle se dit enchantée de sa journée et n’a que de bons mots pour l’organisation.

Les enfants ont apprécié aussi la promenade. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Le préfet de la MRC de la Matanie, Denis Santerre, est ravi de la réponse du public. Au début, on croyait qu’un seul autobus suffirait, mais on a dû en mobiliser trois et c’est sans compter les participants qui se sont déplacés par leurs propres moyens , indique-t-il.