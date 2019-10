Le Parti conservateur promet l'accès à Internet haute vitesse pour les régions

Cet engagement s’inscrit dans la même lignée que celui qu’avait pris la Coalition avenir Québec, soit de brancher tous les citoyens d’ici 2022. L’accès à Internet haute vitesse et la connectivité cellulaire sont des enjeux fréquemment soulevés en Mauricie.

Le député sortant de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique du parti pour le Québec, Alain Rayes, a précisé que sa formation voulait réaliser cette promesse dans un éventuel premier mandat.

Les sommes d’argent qui étaient allouées pour les grands centres, on veut les rediriger complètement au niveau des régions pour pouvoir le plus rapidement possible travailler avec le gouvernement du Québec et réaliser [cette promesse] , a déclaré Alain Rayes.

Alain Rayes a profité de cette annonce pour décocher une flèche au chef bloquiste, Yves-François Blanchet, en affirmant que le Parti conservateur avait une meilleure équipe pour le Québec que le Bloc québécois.

Je mets au défi Yves-François Blanchet de venir me dire qu’il a une meilleure équipe que nous pour le Québec , a-t-il lancé. Il ajoute que le Bloc est impuissant sur les enjeux fédéraux, comme la mise en place d’un rapport d’impôt unique pour le Québec.

Les candidats conservateurs ont d’ailleurs fait leur annonce dans une circonscription détenue depuis de nombreuses années par le bloquiste Louis Plamondon.

Un ministre sortant en renfort

Du côté du Parti libéral, le député sortant et candidat dans Toronto-Centre, Bill Morneau, s’est joint en après-midi à Christine Poirier, la candidate dans Berthier-Maskinongé, pour rencontrer les électeurs au Festival de la galette de sarrasin de Louiseville.

Le député sortant de Toronto-Centre, Bill Morneau, est venu prêter main forte à la candidate libérale dans Berthier-Maskinongé, Christine Poirier. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Mon objectif est de travailler très fort pour attirer des investissements de la région, faire croître la classe moyenne, travailler fort pour les gens d’ici et je pense que c’est un bon signe que M. Morneau soit là avec moi aujourd’hui , a lancé Christine Poirier, qui a été candidate dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, à Montréal, lors des dernières élections fédérales.

Bill Morneau était ministre des Finances sous le gouvernement de Justin Trudeau.

Avec les informations de Sébastien St-Onge