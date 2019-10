Rassemblement à Sherbrooke contre la Loi sur la laïcité de l’État

Adoptés sous le bâillon en juin, la Loi sur la laïcité de l’État ne plaît pas au collectif « Ensemble avec les personnes migrantes contre le racisme ».

Des rassemblements pour s’opposer à la nouvelle loi sont organisés dans plusieurs villes du Québec, dimanche.

Guillaime Manningham, qui fait partie de ce collectif, croit que la loi 21 n’est pas banale, puisqu’elle contrevient aux chartes des droits et libertés du Québec et du Canada. Selon lui, la laïcité doit être inclusive et ne pas restreindre le droit au travail pour les professions comme procureur, juge, policier et gardien de prison.

Les individus ont le droit de porter les signes religieux, ça ne veut pas dire qu’ils vont être moins neutres dans leur profession ou moins compétents. Guillaume Manningham, opposant à la loi 21

Le regroupement souhaite démontrer que le consensus n’est pas atteint au Québec au sujet de cette loi. Ils craignent que la Loi sur la laïcité de l’État exacerbe les tensions au sein de la communauté.

Lucie Vachon manifeste pour s'opposer à la Loi sur la laïcité de l'État. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Le gouvernement nous a imposé cette loi-là et ça lèse beaucoup de personnes. Je pense qu’en tant que Québécois, Québécoises on a le droit au même traitement que tout le monde dans les métiers et d’avoir imposé cette loi-là c’est d’ouvrir la porte à la haine , affirme Lucie Vachon qui participe à la manifestation.

Selon Gérard Côté, la loi aura des effets néfastes dans la société. « L’intolérance qui était déjà présente va s’accentuer », croit-il.

La Cour d'appel du Québec a accepté au début du mois d'août d'examiner la demande d’injonction d'un regroupement qui souhaite que la loi soit partiellement suspendue.

Des défenseurs de la loi manifestent

Un petit groupe de citoyens arborant des drapeaux du Québec est venu se placer à proximité de la manifestation. Les participants affirment qu’ils souhaitent démontrer leur appui à la loi 21.

Ce qu’on voit, c’est beaucoup des manifestations contre la loi et on veut démontrer qu’il y a des gens qui l’appuient , souligne Marianne Julien.

La manifestante affirme que cette loi constitue une base pour assurer la laïcité dans l’espace public pour les postes d’autorité Ça assure la neutralité pour les postes comme les juges et les policiers , rappelle-t-elle.

Marianne Julien se dit aussi en faveur de proscrire le port de signes religieux aux enseignants.

Une petite fille que ses parents obligent à porter le voile au primaire et elle voit sa professeure avec un voile. Si elle a envie de se confier, va-t-elle vraiment se tourner vers sa professeure qui porte le voile ? questionne-t-elle.

Selon elle, les enseignants doivent faire preuve de neutralité, puisqu’ils servent de modèle pour leurs élèves.