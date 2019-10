Saveurs du monde embrasse le mouvement zéro déchet

Des bananes plantains, une sorte de [brandade de] poisson avec de la morue, du riz au lait et ce qui vient du Québec, du pouding chômeur [à la bière noire] du Prospecteur , mentionne Annie St-Onge qui montre ses plats aux visiteurs.

C'est la troisième fois qu'elle participe à l'événement Saveurs du monde. Outre le tour du monde dans son assiette, elle apprécie aussi l'idée de réduire l'empreinte écologique de l'événement.

C'est agréable, c'est convivial, et apporter ses assiettes pour zéro déchet, je trouve ça bien intéressant aussi , dit-elle.

Tout le monde aime le couscous! C'est rendu difficile de changer de recette! , a constaté pour sa part Nacera Amara qui a préparé un couscous royal.

L'Algérienne a voulu réduire l'empreinte écologique de son plat en achetant sa semoule en vrac.

C'est merveilleux! En plus cette année on l'a trouvé chez Aki, l'épicerie sans déchet. On le prépare [de la même façon], à la vapeur, dans un couscoussier... , dit-elle.

Aki est une épicerie zéro déchets à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

On donnait 10% de rabais aux gens qui venaient acheter en vrac, donc on réduit le suremballage. Il y a quand même plusieurs cultures qui sont venues acheter , explique Myriam Grenier, copropriétaire de Aki - Épicerie zéro déchet est coordonnatrice des Saveurs du monde.

Elle est surprise par la réponse des goûteurs.

L'année dernière on avait commencé, on avait demandé aux gens d'apporter leurs contenants, ça avait quand même bien répondu. Cette année on est extrêmement et agréablement surpris de l'ampleur. Énormément de gens ont apporté leur assiette, leurs ustensiles, leurs plats à emporter. Tranquillement, on va habituer les gens à ça , dit-elle.

Saveurs du monde détourne aussi les matières compostables de l'enfouissement.