Le Rouge et Noir s’accroche aux espoirs d’accéder aux éliminatoires

Le Rouge et Noir d’Ottawa n’a plus le droit à l’erreur. S’il ne veut pas rater les éliminatoires de la Ligue canadienne de football (LCF) pour la première fois en cinq ans, les dieux du football devront s’en mêler.

Au premier entraînement dimanche après une semaine de congé, les joueurs du Rouge et Noir refusaient de baisser les bras. L’ équation mathématique est simple : le club doit remporter ses quatre derniers matchs et espérer que les Eskimos d’Edmonton perdent trois fois de suite.

Les Albertains se sont inclinés lors de cinq de leurs six dernières rencontres, tandis qu’Ottawa a perdu ses sept derniers duels.

Il faut se nourrir de l’énergie du désespoir pour les dernières semaines. Ce serait une belle histoire de faire les séries , se permet de rêver Jean-Philippe Bolduc.

Le demi défensif aimerait aussi s’assurer de garder vivante une belle séquence : il n’a jamais raté les éliminatoires depuis qu’il joue au football.

C’est sûr que, personnellement, c’est difficile cette année. Je suis un joueur impliqué émotionnellement, donc ça tire beaucoup d’énergie de mettre autant d’efforts et de ne pas avoir les résultats espérés , explique celui qui porte l’uniforme du Rouge et Noir depuis quatre saisons.

C’est certain que c’est très décevant. Mais nous avons encore beaucoup de raisons de continuer à jouer [...] ce qu’on fait sur le terrain est notre curriculum vitae. Brad Sinopoli, receveur

Brad Sinopoli, lu,i en est à sa cinquième année à Ottawa, sa neuvième dans la LCF. Le vétéran connaît sa pire saison statistiquement depuis 2014, la dernière fois où le receveur n’avait pas atteint le plateau des 1000 verges.

Il en compte 480 en 13 parties en 2019. Il y a toujours des choses à prouver, chaque année. Tu essaies de prouver qui tu es, que tu peux continuer d’être qui tu es, il y a des joueurs qui essaient de prendre ta place , laisse tomber le natif de Peterborough.

Du nouveau personnel contre Toronto?

Au premier entraînement de la semaine, Will Arndt a obtenu plusieurs répétitions avec l’attaque. Le quart-arrière de 26 ans a amorcé la saison comme réserviste derrière Dominique Davis et Jonathon Jennings, mais il pourrait voir de l’action pendant le prochain match d’Ottawa, vendredi contre les Argonauts à Toronto.

C’est définitivement une possibilité , a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Noir, Rick Campbell, sans trop vouloir en dire sur son plan de match.

Le principal intéressé espère pouvoir apporter énergie et positivisme s’il est lancé dans la mêlée. Je veux bien me préparer et être prêt à jouer pour donner une chance à mon équipe de gagner , a indiqué Arndt.

Le quart fait partie de ceux qui voudront utiliser les dernières dates au calendrier pour prouver qu’ils méritent leur place au sein du club ottavien.

Non seulement tu veux gagner, mais tu veux laisser la meilleure impression pour avoir un nouveau contrat avec l’équipe ici ou ailleurs dans la ligue , explique Bolduc, qui dispute lui-même la dernière année de son entente.

Les prochains adversaires d’Ottawa sont la pire équipe de la LCF, avec une fiche de 2 victoires et 12 revers. Les Argonauts ne représentent pas une proie facile pour autant, puisqu’ils ont battu le Rouge et Noir 46-17 au début septembre.

Ils représentent aussi et surtout la première étape vers une possible, bien que difficilement atteignable, présence en éliminatoires.