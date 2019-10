Ces robes magnifiques sont entièrement faites de papier hygiénique

Douces, mais résistantes, les robes de mariage faites à partir de papier hygiénique étaient à l'honneur lors du Toilet Paper Wedding Dress Contest, un concours qui souligne les créations originales de milliers de designers, des robes aux détails complexes et au design innovateur.

La robe qui a remporté les honneurs cette année a été choisie parmi plus de 1500 robes provenant de partout aux États-Unis. Les résultats ont été dévoilés le 30 septembre dernier.

Les juges ont opté pour le design créé par Mimoza Haska, 42 ans, de Surfside Beach en Caroline du Sud.

La robe a été faite au crochet et elle est en partie transparente. Les lignes horizontales et verticales on été faites au crochet, a affirmé la gagnante.

Originaire d'Albanie, Haska a expliqué qu'elle a appris le crochet de sa mère et qu'elle se livre à l'activité lorsqu'elle s'ennuie de son pays natal.

48 rouleaux doubles de la marque de papier hygiénique Quilted Northern, version Ultra Plush, ont été utilisés pour fabriquer la robe et 400 heures de travail ont été nécessaires pour la compléter.

Je suis toujours à la recherche de ce look spécial, unique, très classe. Je n'ai pas d'idée en particulier. Ça doit simplement être agréable à regarder affirme Haska.

Un rouleau de papier hygiénique Photo : iStock

Des règles strictes à respecter

Les créateurs de cette compétition, qui existe depuis 15 ans, ont instauré de strictes directives pour la conception des robes.

Les participants doivent utiliser le papier hygiénique Quilted Northern. Ils doivent utiliser de la colle, a expliqué la cofondatrice du concours, Laura Gawne. Des brillants, du ruban adhésif, du fil et des aiguilles sont également autorisés.

Pas de boutons, pas de fermetures éclaires achetées, pas de Velcro, rien de tout ça , a ajouté la soeur de Laura, Susan Bain, également cofondatrice du concours.

La seconde place a été octroyée à une robe ornée de fleurs dorées et argentées faites à partir de papier hygiénique, alors que la robe qui a remporté la troisième position était accompagnée d'un chapeau haut-de-forme, lui aussi fait entièrement de papier Quilted Northern.

C'était la 15e édition de ce concours organisé par Quilted Northern et Charm Weddings. La gagnante a reçu un prix de 10 000$ US .