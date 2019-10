Don d’organes : près de 300 personnes à la conquête des montagnes pour la cause dans l’Est

Près de 300 personnes ont participé au Défi Chaîne de vie 2019 au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et en Gaspésie. L'événement vise à sensibiliser la population à l’importance du don d’organes et de la greffe de moelle osseuse.

Selon les organisateurs, environ 70 personnes ont fait l’ascension du mont Castor à Matane et plus à l'ouest, une soixantaine ont gravi le mont Saint-Mathieu. Près de 150 personnes ont aussi relevé le défi à la station récréotouristique Gallix, sur la Côte-Nord.

Le Défi se tenait dans 13 autres montagnes au Québec. À Matane, l’alpiniste Sylvie Fréchette s’est jointe au groupe. Pour celle qui a déjà escaladé le mont Everest, gravir une montagne est significatif et un exemple de persévérance. Il faut tenir le coup quand on est en attente d'une greffe, dit-elle, ne jamais abandonner.

L'alpiniste Sylvie Fréchette (au centre) Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Le Matanais Marcel Lamarre en était à sa quatrième participation.

Marcel Lamarre a subi une greffe du rein il y a 21 ans. Plusieurs membres de sa famille doivent vivre avec un trouble génétique appelé maladie polykystique des reins. Il est le cinquième greffé de la famille et d’autres de ses proches sont en attente d’une greffe. Son fils Sébastien souffre aussi de la même condition.

Marcel Lamarre et son fils Sébastien Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

M. Lamarre explique à quel point il est important de parler du don d’organes, même si le sujet n’est pas facile à aborder. Il invite particulièrement les jeunes à en parler avec leurs parents. Selon lui, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de préjugés à combattre.

Les familles sont hésitantes , constate-t-il. Il faut les informer. Plus on va en parler, plus on va informer les gens : ça va permettre de sensibiliser la famille. Peut-être qu’un jour, il n’y aura plus de tabou. Ça va devenir naturel d’en parler.

Une personne qui fait don de ses organes peut sauver jusqu’à huit personnes. Marcel Lamarre, greffé du rein

M. Lamarre se dit reconnaissant d’être toujours en vie grâce à la greffe. J’ai été chanceux, je n’ai attendu qu’un an. Habituellement, c’est trois ans. On attend que le téléphone sonne. Moi, c’est arrivé un dimanche matin à 6 h , se souvient-il.

On n’oubliera jamais cette journée-là , ajoute Sébastien, son deuxième fils, qui vit aussi dans cette condition. Je baigne là-dedans depuis une dizaine d’années. J’ai la chance d’avoir un suivi serré avec les médecins.

Le groupe du mont Saint-Mathieu Photo : Radio-Canada / collaboration Lucie Dumont

Il se dit heureux d’avoir son père avec lui. La greffe lui a donné une deuxième vie. On a vu une énorme différence et il est toujours avec nous après 21 ans , se réjouit-il.

Pour sa part, la présidente fondatrice du mouvement Chaîne de vie, Lucie Dumont, a participé à la montée du mont Saint-Mathieu.

Elle rappelle que le défi a commencé il y a cinq ans.

Selon elle, la tenue de ces activités a permis de faire avancer la cause. Il y a cinq ans , dit-elle, il y avait au-dessus de 1000 personnes en attente d’une greffe et aujourd’hui, il y en a environ 800. La liste d’attente a quand même diminué.

Le groupe de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / page Facebook station récréotouristique Gallix

Un programme mis de l’avant par Chaîne de vie permet à des enseignants en anglais de faire la conversation autour du sujet du don d’organes avec les élèves de 4e et 5e secondaire. L’intention derrière cette initiative unique au monde, selon Mme Dumont, est d’en arriver à ce que les jeunes abordent le sujet avec leurs parents et leurs amis.