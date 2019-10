Un Almatois honoré pour sa bravoure

Il y a un an, Stéphane Girard sauvait une femme enceinte et ses deux enfants dont le logement était la proie des flammes. Dimanche, il a été honoré à l’Assemblé nationale à Québec pour son geste héroïque.

Stéphane Girard a reçu une citation de reconnaissance, puisqu'il a facilité le travail des pompiers par son intervention.

L'incendie s'était déclaré dans un bâtiment commercial de la rue du Pont Nord à Alma le 17 août. Le propriétaire du commerce résidait au deuxième étage, mais n'a pas eu le temps de rejoindre sa conjointe, qui était enceinte, ainsi que ses enfants pour les aider. Les flammes s’emparaient déjà des escaliers. Sans hésiter, Stéphane Girard, témoin de la scène, a couru chercher une échelle chez lui pour les secourir.

Lors de la cérémonie à l’Assemblée nationale, Stéphane Girard à revécu ces moments. C’était spécial d’entendre mon histoire racontée au micro, j’avais beaucoup de frissons , témoigne-t-il, ému.

Depuis l'incendie, le temps a passé et la jeune mère a donné naissance à la petite Zoé-Stéphanie, nommée en l'honneur de Stéphane Girard..

Dimanche, j’ai reçu une plaque, et j’ai aussi la chance de voir la petite grandir et porter mon nom. Je ne pourrais pas être plus choyé Stéphane Girard

Pompiers honorés

Quatre pompiers du Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini ont aussi été décorés à l'Assemblée nationale pour avoir sauvé une femme inconsciente d'un incendie. Les lieutenants Serge Gagné et Carl Lupien ont reçu la Médaille pour acte méritoire qui souligne le caractère exceptionnel de leur intervention et leur grand dépassement.

Les pompiers Michaël Michaud et Patrice Savard ont pour leur part reçu une Citation de reconnaissance pour avoir assister leurs lieutenants dans cette périlleuse intervention.

Le 5 mai 2014, en fin de soirée, le feu s’était déclaré dans un édifice de chambres à louer situé sur la sixième avenue, à Dolbeau-Mistassini. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers apprenaient qu’une personne manquait à l’appel. Ils ont aussitôt confié à l’équipe du lieutenant Serge Gagné la mission de rechercher et de sauver la personne manquante. Quelques minutes plus tard, le lieutenant retrouvait la dame inconsciente sur son lit, et avec les membres de son équipe, assurait son évacuation, alors que l’édifice était en feu.

En tout, 39 pompiers et civils venant de 13 régions du Québec ont été récompensés pour leur dévouement. Cet hommage survient dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies .