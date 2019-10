La lutte contre le cancer du sein mobilise les citoyens à Val-d’Or

Les gens étaient invités à amasser des fonds pour financer des recherches et soutenir les femmes atteintes d'un cancer du sein.

Pour Virginie Gauthier de Rouyn-Noranda, il était important de prendre part à cette course, elle qui a déjà été touchée par le cancer.

Même si ce n’était pas un cancer du sein, je me sens touchée par les événements de la sorte et en plus on peut faire de l’exercice, on devrait être content , dit-elle.

C’est sûr que c’est une cause qui touche tout le monde de près ou de loin, d’encourager de la manière qu’on peut soit en participant à des activités ou en donnant de l’argent c’est important , ajoute la participante qui était accompagnée de membres de sa famille.

Virginie Gauthier a pris part à la 5e Course à la vie CIBC de l’Abitibi-Témiscamingue à Val-d’Or. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

L'agente de développement pour la société canadienne du cancer Milaine Guay est satisfaite de la participation.

Dérailleurs, cette année, plus de 50 000 $ ont été amassés dans la région.

Vu la température cette année, oui considérant qu'il y a aussi plusieurs [collectes] de fonds. Donc on est très content du résultat, et on veut partager ça avec nos collègues , précise-t-elle.

L'activité qui se déroule dans une soixantaine d'endroits au pays est chapeautée par la Société canadienne du cancer.

Participants à la 5e Course à la vie CIBC de l’Abitibi-Témiscamingue qui a eu lieu à Val-d’Or. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard