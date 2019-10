Le défi Chaîne de vie s'invite à Saguenay

Le défi de l'organisme Chaîne de vie se déroulait un peu partout au pays au cours du week-end. Cette année, les participants étaient invités à gravir l'une des 15 montagnes ciblées pour contribuer à sauver des vies grâce au don d'organes et de tissus.

Dans la région, les randonneurs devaient se rendre jusqu'au sommet des Caps afin d'y planter un drapeau aux couleurs de l'organisation. Parmi eux, Karina Prévost, opérée d'une double greffe pulmonaire il y a 5 ans, tenait à être du rassemblement.

C'est ma façon de sensibiliser les jeunes et le public qui sont ici pour leur montrer que même quelqu'un comme moi qui a eu une double greffe pulmonaire peut accomplir une ascension comme celle-ci , explique-t-elle.

Cette activité, organisée par la Fondation St-Hubert et la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Elle vise à sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans sur le don d'organes et de tissus.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 15 personnes sont en attente d'une greffe.