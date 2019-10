Une première saison réussie pour le musée des quintuplées Dionne

La proximité du marché des fermiers et du musée de North Bay permet d’attirer beaucoup plus de visiteurs qu’auparavant, se réjouit le président du Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne, Ed Valenti.

Il y avait en moyenne de 150 à 200 personnes chaque fin de semaine pendant tout l’été. Ed Valenti, président du Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne

Ed Valenti s'est porté volontaire pour devenir président du Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne car il tient à préserver cette tranche d'histoire de la région. Photo : Radio-Canada

La maison de naissance des soeurs Dionne a été déplacée de la petite municipalité de Corbeil - le village d’origine des quintuplées franco-ontariennes - vers North Bay en 1985.

Après avoir géré le musée pendant plus de 30 ans, la Chambre de commerce de North Bay a décidé en 2015 de ne plus s’en occuper et de vendre le terrain qu’occupait la maison. La demeure a ainsi été déplacée, en 2017, en bordure du lac Nipissing.

La maison où sont nées les soeurs Dionne, devenue un musée, renferme plusieurs des objets qu'utilisait leur famille. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Depuis, le Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne, composé de bénévoles, a rénové le nouveau terrain d’accueil de la maison. Une dizaine d’arbres borde la demeure et un sentier de gravier mène directement à la porte d’entrée.

Les bénévoles misent également sur Brian Callahan, le neveu d’une des 14 soeurs Dionne pour ajouter une plus-value à cet établissement historique. Celui-ci accueille les visiteurs et donne une touche personnelle à cette histoire qui fut vécue difficilement par la famille Dionne.

Oui, c’était un miracle, mais c’était aussi une tragédie. Ça a détruit toute une famille : d’être séparées à la naissance puis rendues à la famille neuf ans plus tard. Brian Callahan, neveu de Thérèse, soeur aînée des quintuplées

Brian Callahan prend cependant plaisir à raconter l’histoire du trou entre deux des trois pièces qui constituent le rez-de-chaussée de la maisonnette.

Les quintuplées sont nées dans la chambre principale, mais on les a vite déplacées dans le parloir où l’on a installé une garderie de fortune puisque ma grand-mère était alitée sous les ordres du docteur. Elle s’est plainte qu’elle ne pouvait pas voir ses enfants dans la pièce voisine alors mon grand-père a percé un trou dans le mur pour que ma grand-mère n’ait qu’à se lever pour voir ses enfants dans l’autre pièce !

Brian Callahan raconte une anecdote sur la famille Dionne. Photo : Radio-Canada

La maison fermera pour l’hiver, mais rouvrira au printemps prochain à l’occasion de l’anniversaire des quintuplées, le 28 mai.