Le Défi Everest attire 700 personnes à Sherbrooke

En équipe de 3 à 20 personnes, les participants doivent monter à 200 reprises, en marchant ou en courant, la côte de la rue Don-Bosco.

C'est extrêmement symbolique. C'est fait dans l'aspect participatif. Une équipe de 15 personnes se répartit les 200 montées selon la capacité des grimpeurs , explique l'idéateur du Défi Everest, Yvan L'Heureux.

Des séances d’entraînement ont eu lieu tout au long de l'été pour que les participants puissent se préparer physiquement.

On peut avoir des grands-parents qui vont faire quatre ou cinq montées ou des gens qui vont faire 35 montées de la côte en courant. L'important est que l'équipe arrive au chiffre symbolique de 200 montées.

L'objectif du Défi Everest est d'amasser des fonds pour différents organismes de la région.

On parle d'environ 97 000 $ qui seront répartis à travers une quarantaine d'organismes de Sherbrooke. Ça permet de redonner des racines et des ailes à ces organismes-là tout au long de l'année , poursuit M. L'Heureux.

L'activité caritative a débuté à Rivière-du-Loup il y a sept ans. Six autres villes de la province ont emboîté le pas. D'ailleurs, Sherbrooke accueille pour la première fois l'événement.

Après le défi de Rivière-du-Loup, c'est le défi le plus populeux. On espérait 300 ou 400 personnes. On a 700 personnes aujourd'hui, c'est vraiment fantastique!

Yvan L'Heureux