Les fabuleuses aventures de Chalie ou comment motiver les jeunes à lire et à écrire

Personne n’avait [déjà] écrit de livre [...], mais on voulait essayer , raconte Katie Beaudin, la responsable du projet, ravie du succès de l’activité­. On a traversé les étapes, on s’est dit : ''une bouchée à la fois''.

Cette collaboration a permis aux jeunes de développer leurs connaissances en littératie, ainsi que de renforcer leur éveil à la lecture, tout en développant leurs intérêts et en répondant aux besoins des jeunes et des parents.

Des exemplaires du livre Les fabuleuses aventures de Chalie Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

On a pensé à une façon de réussir, à travailler l’intérêt des parents et des enfants pour la lecture et l’écriture et à ce moment-là nous est venue l’idée d’écrire un livre , explique Mme Beaudin. On se disait : ''c’est farfelu, est-ce qu’on va arriver à faire ça?’’ .

Le projet a finalement pu être concrétisé avec la collaboration de l’organisme Réussite–Accomplissement–Persévérance Côte-Nord et du ministère de l’Éducation du Québec. On a passé des affiches et on a réussi à recruter cinq duos parent-enfant , explique la responsable.

Katie Beaudin, responsable du projet Photo : Radio-Canada

L’équipe entière a mis l’épaule à la roue et l’auteure nord-côtière Louise Tanguay a même collaboré au processus d’idéation. Chacun est parti un peu de son vécu. Quelqu’un vivait des peurs et il est parti avec cette idée pour construire l’histoire.

Trouver comment illustrer le livre a été l’un des aspects les plus difficiles, confie Mme Beaudin. Il fallait entre autres trouver des gens pour réaliser les dessins. Finalement, on a réussi. On a trouvé des bénévoles aussi pour nous aider à colorer les dessins , précise-t-elle, notant au passage l’apport inestimable de la graphiste Linda Renaud, sans qui le livre n’aurait pas pu être réalisé.

Une collaboration appréciée

Des parents ont manifesté leur appréciation de pouvoir contribuer à ce projet avec leur enfant. Je trouve ça intéressant parce qu’ensemble – mon fils donnait des idées, je donnais mes idées – on a fait une belle histoire , explique Elvire Cisca.

Son fils est tout aussi heureux d'avoir pu participer au projet. Selon lui, l'histoire qu'ils ont créée en est une de persévérance. Notre histoire, c’est quelqu’un qui enseigne l’escrime aux personnes qui n’ont pas confiance en eux , raconte le jeune Massil.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton