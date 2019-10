Corvée pour transformer une ancienne rue en espace vert

Des dizaine de personnes ont participé, samedi, à une corvée pour enlever l'asphalte d’une partie de rue de la rue Pontiac.

Le but est d'améliorer le faire le lien entre le parc Champlain et les terrains de la Commission de la capitale nationale (CCN) le long de la rivière des Outaouais.

La route, qui auparavant était ouverte aux véhicules et séparait les deux espaces verts, a été fermée au cours de la dernière année.

Des gens de la communauté travaillent depuis trois ans sur le projet visant à transformer la zone pavée en espace vert. Une clôture séparant les deux parcs sera également supprimée.

Souvent ces grands projets communautaires peuvent se dérouler dans les coulisses , affirme Jen Stelzer qui est responsable des programmes de développement durable pour la communauté pour l'organisme EnviroCentre. Nous utilisons des leviers pour retirer les morceaux d’asphalte à la main.

À mesure que les tempêtes s'intensifient, nous voyons de plus en plus d'inondations. Il est essentiel d'avoir plus d'espaces verts pour absorber une partie de cette eau.

Jeff Leiper, conseiller du quartier Kitchissippi